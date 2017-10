KRC Genk denkt aan de komende generaties en maakt grondig werk van een uitstootvrije Luminus Arena

De club laat via een persbericht weten dat de tweede fase van de werken zijn afgerond, een ingreep die een besparing van maar liefst 113 ton CO2 moet realiseren. Samen met fase één, waar onder meer de stookketels werden vervangen, zou dit een totale besparing van 573 ton CO2 moeten opleveren, wat overeenkomt met 52% van de totale CO2-uitstoot.

Een voetbalstadion dat 25.000 zitjes telt CO2-neutraal maken, is geen sinecure. Dat weet ook Luminus CEO Grégoire Dallemagne. "Na de oplevering van fase twee zijn we halfweg. Tijdens de volgende fase zullen we onder andere 400 zonnepanelen op het dak plaatsen."

"Als community-club hebben we een voorbeeldfunctie, ook op vlak van duurzaamheid en verantwoord omspringen met energie", stelt Patrick Janssens. "Dit resultaat is een mooie aanmoediging om er samen met onze supporters en business partners voor te zorgen dat de Luminus Arena tegen 2020 CO2- neutraal is."