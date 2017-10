KV Kortrijk heeft Beerschot Wilrijk-trainer nog steeds niet opgegeven en doet ultiem voorstel

Maar blijkbaar zijn de Kortrijkzanen wel heel gecharmeerd door de werkwijze van Brys en daarom deden ze gisterenavond een ultieme poging om Brys alsnog over de streep te trekken, weet HLN. Maar of dat gaat lukken, is maar zeer de vraag. De middelen bij Kortrijk zijn bijzonder beperkt en Brys voelt zich goed in het project van Beerschot Wilrijk.

Ook Yannick Ferrera liet al weten niet aan de slag te willen gaan bij Kortrijk. De naam van Georges Leekens ligt ook nog op tafel, maar niet iedereen is voor dat idee gewonnen. Algemeen directeur Matthias Leterme is alvast geen groot voorstander. En intussen zit Anastasiou - die weet dat Kortrijk van hem af wil - nog steeds in het trainerskantoor.