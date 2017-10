Bölöni met tirade voor scheidsrechters (in het algemeen): "Ze moeten de grote clubs terug op hun plaats krijgen"

Zijn gedrag was zeker opvallend, want de Roemeen gooide op een bepaald moment een tweede bal op het veld. En dat nadat hij al een hele tijd armgebaren stond te maken. "De scheidsrechters staan onder druk", aldus Bölöni achteraf. "Dat merkte ik ook al in Brugge. Ze moeten de grote ploegen terug op hun plaats krijgen."

"De kleine clubs, vooral zij die uit tweede klasse komen, worden niet hetzelfde behandeld", ging hij door. "Daarom moeten we vechten, ze moeten ons niet proberen provoceren. Ze kunnen de druk niet aan, de scheidsrechters. Dit zou eens bekeken moeten worden op hoger niveau."