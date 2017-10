Dendoncker moet zich aanpassen: "Daar kom ik beter tot mijn recht"

In de verdediging staan is een hele aanpassing voor Dendoncker. "Ik ben ook iemand die het moet hebben van zijn loopvermogen en van veel ballen raken", vertelt hij in het magazine. "Het is iets dat zal verbeteren met meer rechts in een driemansverdediging te staan. Maar iedereen weet natuurlijk dat ik liever op het middenveld speel en daar beter tot mijn recht kom."

Zijn ijzersterke fysiek komt minder tot zijn recht in de verdediging. "Op het middenveld ben ik altijd in beweging en loop ik doorgaans 12,5 à 13 kilometer per wedstrijd, soms zelfs nog meer. Terwijl dat in de verdediging tussen de 10 en de 11 kilometer is, maar je moet er wel meer korte sprintjes trekken. Je bent op een andere manier vermoeid."

WK-selectie

Vanhaezebrouck haalde al aan dat het voor Dendoncker een extra troef kan zijn voor een WK-selectie. "Het is zo dat ik in mijn eerste match onder Roberto Martínez , tegen Estland, wel in de verdediging stond, maar dat ik in de laatste twee, in Griekenland en in Bosnië, inviel op het middenveld. Ik denk wel dat het een voordeel is als je meer dan één positie kunt spelen en een WK-selectie zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar het zal er vooral op aankomen om fit te blijven en te blijven presteren."

