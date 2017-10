Dit is ons Team van de (mid-)Week!

Doel

Tussen de palen toonde Davino Verhulst zijn kunnen, hij piloteerde zo Sporting Lokeren voorbij KV Mechelen, waar ze zich echt zorgen moeten maken.

Verdediging

De goeie vorm van Sporting Lokeren laat zich ook opnieuw zien bij Mijat Maric. De sterkhouder achterin scoorde een belangrijk doelpunt. Ook Luyindama was opnieuw outstanding bij Standard.

Omar Colley hield dan weer vakkundig de Brugse spitsen uit de wedstrijd, maar de man van het weekend was ongetwijfeld Brecht Capon. Met drie doelpunten zette hij Oostende opnieuw op de kaart.

Middenveld

Op het middenveld was Ibrahima Seck opnieuw onverzettelijk bij Waasland-Beveren. Pieter Gerkens was als invaller de beste op het veld in de topper tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Hij wordt meer en meer de chouchou van Vanhaezebrouck.

Wat dan gezegd van Ruslan Malinovskyi. Hij krikte zijn niveau opnieuw op en scoorde met een magistrale vrije trap tegen Club Brugge.

Aanval

Voorin bloeit Moses Simon opnieuw helemaal open bij AA Gent. Hij was dé man van de match tegen Eupen. Ook Roman Yaremchuk steekt in goeie vorm. De spits werkte zich te pletter en kreeg een prachtige staande ovatie.

Jonathan Legear besliste met een assist voor STVV dan weer het pleit tegen Moeskroen. In de allerlaatste minuten was hij dit seizoen al goed voor tien punten.