"Er zijn nog steeds veel supergemotiveerde spelers die alles voor KVO geven!"

De erevoorzitter gaf aan "er ziek van te worden" dat de spelers hun hoofden zot worden gemaakt door makelaars. "Het is schandalig dat er tijdens de competitie transfers kunnen gebeuren. It's all about the money", klonk het scherp.

Huidig voorzitter Marc Coucke heeft deze uitspraken natuurlijk ook gelezen. Op Twitter stelde hij de erevoorzitter gerust:: "Er zijn nog steeds veel talentvolle, loyale en supergemotiveerde spelers die alles voor KVO geven!" Morgen maken 'de Kustboys' de verplaatsing naar Lokeren. Wil het uit de gevarenzone geraken, kan KVO maar beter winnen.

