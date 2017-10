Vandaag krijgt KV Mechelen antwoord van MPH: "Puur uit liefde voor de club"

"Eerlijk? Er is meer kans dat ik het niet doe", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Het is ook een beetje vervelend dat dit is uitgelekt. Ik heb intussen al twintig keer neen gezegd tegen andere clubs, die mij met heel veel geld over de streep probeerden te trekken."

KV Mechelen is wel iets speciaals. "Ik ben het natuurlijk niet gewend om tegen degradatie te vechten. Een ploeg uit de onderste regionen weghalen, heb ik nog nooit gedaan. Maar ik wil het voorstel zeker overwegen. Puur uit liefde voor de club. En omdat de mensen van KV altijd heel correct met mij zijn geweest."