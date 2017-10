De Mos komt met verrassend nieuwtje: "Preud'homme is ook daar topkandidaat"

Daar zoeken ze een opvolger voor Dick Advocaat. Die is er niet in geslaagd om Nederland naar het WK in Rusland te loodsen en dus zoeken ze nu een nieuwe bondscoach. "De nieuwe directeur van de Nederlandse voetbalbond begint op 7 november aan zijn functie en zijn eerste taak is het aanstellen van een nieuwe bondscoach", zegt De Mos in GvA.

"Naast De Boer en Koeman was Preud'homme een van de drie topkandidaten", verrast hij. Niet dat Preud'homme zal staan springen, want de Rode Duivels wenken ook na het WK.