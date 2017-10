Mo Messoudi: "Ik denk dat ze in Leuven met een ei in de broek zitten"

"De drie punten waren vandaag het belangrijkste, maar we wisten ook dat we een slechter doelsaldo hadden dan OH Leuven", zei Mo Messoudi na de eclatante zege tegen Roeselare. "Ik grapte deze week nog tegen Hernan: 'Stel je voor dat we vrijdag met 5-0 winnen tegen Roeselare.' Maar nee, dat hadden we zelf ook niet verwacht. De druk ligt nu weer bij Leuven, ik denk dat ze daar met een serieus ei in de broek zitten na deze uitslag."

Messoudi moest enkele cruciale wedstrijden missen door blessureleed, maar stond er onmiddellijk weer bij z'n 'comeback'. "Ik voetbal opnieuw bevrijd, ik had geen last meer van m'n hamstring. En dan is het fantastisch om meteen twee keer te scoren. Dat doet deugd."

Derde keer Heizel

Volgende week wordt het alles of niets voor Beerschot Wilrijk op de Heizel tegen Union. Een speciale plek voor Messoudi. "Ik won er in 2005 de bekerfinale met GBA, maar verloor er nadien ook eentje met Kortrijk. Hopelijk kunnen we er zondag opnieuw een feestje van maken op de Heizel!"