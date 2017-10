Na Siani en Proto veroorzaakt nu Berrier onrust bij Oostende: "It's all about the money, ik word er ziek van"

door Diederik Geypen

Foto: © photonews

KV Oostende won dinsdag overtuigend van Sporting Charleroi, maar toch blijft het onrustig aan de kust. Franck Berrier werd naar de B-kern verwezen toen bekend raakte dat hij op een lucratieve overgang naar Thailand aast. En ook Zinho Gano zit niet in de selectie voor de verplaatsing naar Lokeren.