Ex-aanvaller Rode Duivels vol lof over seizoensbegin Lukaku: "Bij de minste fout, slaat hij toe"

Maar dat feestje gaat niet door. Harry Kane is out voor de wedstrijd door een hamstringblessure. Een uitgelezen kans voor 'Big Rom' om Kane voorbij te steken of minstens bij te benen in de topschuttersstand. Lukaku heeft namelijk zeven doelpunten, terwijl Kane er eentje meer telt.

Wie de wedstrijd met extra belangstelling zal volgen, is Nico Claesen. De ex-Rode Duivel kwam tussen 1986 en 1988 uit voor de Spurs, maar kent Romelu Lukaku al van toen hij nog een kind was. Op de website van Tottenham mocht Claesen zijn zegje doen.

De voormalige aanvaller is vol lof over de Manchester United-spits: "In de jeugdreeksen werd her en der gesuggereerd dat het makkelijker voor Lukaku zou zijn om te scoren omdat hij zo sterk gebouwd was. Bij de eerste ploeg van Anderlecht zou het moeilijker worden, maar hij bleef aan de lopende band scoren en elk jaar vooruitgang boeken."

"Ook nu bij United heeft hij veel bijgeleerd. Hij is gevaarlijk van de eerste tot de laatste minuut. Hij weet altijd goed positie te kiezen en de tweede bal op te vangen. Op dit moment kan hij veel meer dan enkel gebruikt worden om diep te gaan. Bovendien blijft hij uiterst efficiënt. Bij de minste fout van de verdediger, slaat hij toe!"

Lukaku zit in zijn eerste seizoen bij Manchester United momenteel aan zeven goals in negen partijen in de Premier League. In de rangschikking tellen Man Utd en Tottenham beiden 20 punten, vijf minder dan leider Manchester City.

