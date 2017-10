Zware klap voor Antwerp: Oulare maanden buiten strijd

De boomlange spits van The Great Old moest donderdag na 37 minuten gewisseld worden. En nu blijkt dat hij opnieuw een scheur in de quadriceps heeft opgelopen. Daardoor staat hij acht weken aan de zijlijn.

De vorige keer was hij ook al meer dan drie weken onbeschikbaar door een scheurtje. Oulare kwam met een conditionele achterstand aan bij Antwerp, maar werkte die snel weg. Zijn blessuregevoeligheid lijkt echter toegenomen.