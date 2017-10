Clean sheets en money-time, de twee opvallendste statistieken voor de belangrijke clash tussen Beerschot Wilrijk en Roeselare

door Yannick Lambrecht

door

Opvallende statistieken voor de belangrijke clash tussen Beerschot Wilrijk en Roeselare

Foto: © photonews

De eerste periode in 1B nadert zijn einde en de strijd tussen Beerschot Wilrijk en OH Leuven is nog ongelooflijk spannend. De Mannekes zijn vrijdagavond het eerst aan de beurt tegen Roeselare. Clubmagazine 'Beerschot Wilrijk Echo' blikt vooruit met enkele opvallende statistieken.