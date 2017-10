Prima rapport voor Maes 2.0, maar hoe ver mogen zijn ambities reiken met Sporting Lokeren?

Peter Maes nam al na twee wedstrijden het roer over van Runar Kristinsson. De Ijslander slikte op de eerste speeldag een pijnlijke nederlaag op eigen veld tegen Club Brugge (0-4). Na ook verlies tegen KV Kortrijk greep Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht in. Hij haalde, tot groot jolijt van de supporters, verloren zoon Peter Maes terug naar Daknam.

Aarzelend begin

Maes startte aarzelend met een thuisnederlaag tegen het verrassend sterke Moeskroen. Nadien ging het crescendo voor de Oost-Vlamingen. Er werden knappe zeges geboekt tegen onder andere Waasland-Beveren en Zulte-Waregem. Enkel topclubs Anderlecht en Standard bleken een maatje te groot.

Pittig programma

Ondertussen is Maes bezig aan een ongeslagen reeks van 4 wedstrijden. De echte test volgt in de komende weken en maanden. Het programma oogt pittig. Ze beginnen morgenavond met een match op eigen bodem tegen een KV Oostende dat bloed geroken heeft, na zijn eerste thuisoverwinning afgelopen dinsdag. In november volgen affiches tegen Genk en Gent en seizoensrevelatie Sint-Truiden. Begin december treffen ze dan weer Club Brugge en Anderlecht. Met ook nog Antwerp en Waasland-Beveren later die maand, is de kalender allerminst van de poes te noemen.

Ambities

Eind december zal duidelijk zijn hoe ver de ambities op korte termijn van Peter Maes met dit Lokeren mogen reiken. Play-off 1 wordt dit seizoen een zeer moeilijke opdracht. De motor van de topclubs begint stilaan warm te draaien. Bovendien zijn er enkele verrassende ploegen als Sint-Truiden en Waasland-Beveren die het goed blijven doen. Eén ding is zeker: Maes is bezig om de fundamenten te leggen om van Lokeren in de toekomst terug een stabiele PO 1-kandidaat te maken.

Volg Sporting Lokeren - KV Oostende live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (28/10).