BREAKING: Preud'homme zegt neen tegen KV Mechelen

Preud'homme zou bedankt hebben voor het Mechels aanbod. Dat bevestigde de club zelf op haar website. "KV Mechelen vroeg Michel Preud’homme als nieuwe trainer en de gewezen doelman nam de vraag in overweging, maar gaat uiteindelijk niet in op het aanbod", klinkt het bij de club.

KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans vindt het jammer, maar speurt ondertussen verder naar een nieuwe trainer. "We zijn Michel Preud’homme dankbaar dat hij onze vraag in overweging nam. Onze zoektocht naar een nieuwe trainer gaan we nu intensief verderzetten.”

Normaal gezien zou er pas tijdens de interlandbreak van volgende week een nieuwe coach aangesteld worden. Interim-coach Tom Caluwé gaf na de nederlaag tegen Lokeren echter aan dat er zo snel mogelijk een nieuwe hoofdcoach moest komen.