Arsenal-icoon na transfersoap Lemar: "De transfermarkt is echt op hol geslagen"

Pires, zelf Fransman vindt het niet erg dat de transfer niet doorging. "Ik denk niet dat Lemar dat bedrag waard is. Dat is veel te veel. De transfermarkt is echt volledig op hol geslagen. Als je de bedragen van nu bekijkt, hoeveel zouden spelers als Zidane en Ronaldinho dan wel niet kosten?!" vraagt hij zich luidop af bij Sky Sports.

Pires had het ook nog even over de fabelachtige prestaties van Kevin De Bruyne de voorbije weken: "Ik denk niet dat hij de beste middenvelder ter wereld is, maar hij is ongetwijfeld een van de beste spelers van de Premier League, naast Tottenham-aanvaller Harry Kane.