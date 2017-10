Ex-topschutter erg duidelijk: "Wij waren wellicht laatste echt grote generatie van Club Brugge"

Rune Lange scoorde tussen 2001 en 2006 verschillende keren voor Club Brugge en was een belangrijk figuur in de spits van blauw-zwart.

Brachten mooi voetbal op de mat

Het team was toen veel beter dan de rest in de Jupiler Pro League: "Wij waren wellicht de laatste echt grote generatie van Club", aldus Lange in Sport/Voetbalmagazine.

"We brachten heel mooi voetbal op de mat en de club maakte van het succes en de inkomsten van de Champions League gebruik om de structuur te professionaliseren."