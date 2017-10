Sa Pinto en Bölöni halen na Antwerp-Standard (opnieuw) zwaar uit naar de arbitrage

Standard had volgens Sa Pinto altijd een penalty moeten krijgen toen Junior Edmilson in de eerste helft in de zestien tegen de grond ging. Scheidsrechter Bram Van Driessche zag geen fout en liet spelen. En dat was niet naar de zin van de Portugese Standard-coach.

"Het is werkelijk ongelofelijk", aldus Sa Pinto na de match. "De scheidsrechters fluiten altijd tegen Standard. De referees zijn professionals. Het zijn misschien goede mensen, maar ze keren zich altijd tegen ons. Ik heb de fase van Edmilson na de match herbekeken en het was een zuivere penalty", ergerde Sa Pinto zich.

Zijn Roemeense collega werd door Bram Van Driessche naar de tribunes gestuurd na geklaag aan het adres van de scheidsrechter. "De ref had gelijk. Ik ben enkele keren tegen zijn beslissing ingegaan omdat hij de tegenstander bevoordeelde", gaf Bölöni toe.

"Wij komen van tweede klasse en moeten echt in de strijd gaan om te tonen dat wij bestaan. Kleine cadeautjes of een kaart aan de tegenstander geven, dat gebeurt bijna nooit bij ons", besluit de Roemeen.