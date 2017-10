Na de uitspattingen van Bölöni: "Coaches zouden beter meer focussen op hun eigen spelers dan op de arbitrage"

De armgebaren van Bölöni, het protest van Sa Pinto bij de penaltyfase,... Dat ging nog voor scheidsrechter Bram Van Driessche. "Maar dat Bölöni belette dat het spel kon worden hervat door die bal ostentatief terug het veld op te trappen, kon ik niet tolereren. Dat is er net over", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De Antwerp-coach is er intussen al voor gestraft (lees hier meer).

