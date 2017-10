Sinan Bolat houdt thuis opnieuw de nul: "Iedereen sprak voor het seizoen over degradatie" en "Mooi dat Standard-fans me niet vergeten zijn"

Na de wedstrijd ging het Turkse sluitstuk nog uitgebreid de Standard-fans groeten. "Het was leuk dat de supporters van Standard me niet zijn vergeten", vertelt Bolat. "Ik heb er hele mooie jaren gehad en het respect is wederzijds. Zelf hadden we kunnen winnen, maar we mogen best trots zijn op dit punt."

Antwerp staat voorlopig op een knappe vijfde plek. Niet slecht voor een promovendus. "We moeten in het klassement niet naar beneden kijken en staan terecht op de positie waar we nu staan. We kunnen het de grote ploegen heel moeilijk maken dat hebben we al laten zien."

Degradatie?

"Iedereen sprak over degradatie voor het seizoen en ze dachten dat we regelmatig met deze nieuwe ploeg drie à vier doelpunten zouden slikken, maar we doen het uitstekend achteraan. We slikten met de bekerwedstrijd tegen Lierse bij al vier thuiswedstrijden geen doelpunt meer (Zulte Waregem, Kortrijk en Standard, red.). Dat zegt genoeg hoe sterk we zijn", aldus de doelman.