Doet Buffel er nog een jaartje bij? "Dat zal daar wat van afhangen"

Dat hij zijn laatste maanden als voetballer bezig is, wil de flankspeler niet gezegd hebben. "Op training voel ik me nog goed. In het seizoensbegin stond ik vaak in de basis, maar de laatste tijd moet ik het vooral stellen met invalbeurten. Doordat we geen Europees voetbal spelen, spelen we ook minder wedstrijden", vertelt hij aan Krant van West-Vlaanderen.

"Aan stoppen na dit seizoen wil ik nu nog niet denken. Dat zal afhangen van wat dit seizoen brengt en hoe fit ik blijf. Ondertussen denk ik wel al aan wat na het voetbal komt." Buffel brengt namelijk met enkele partners gin uit onder de naam 'Buffel Gin'.









Volg KV Kortrijk - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (28/10).