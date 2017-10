Alsof de duivel er zich mee moeit: Barcelona-verdediger opnieuw geblesseerd!

Thomas Vermaelen trainde vandaag niet mee bij zijn club FC Barcelona. De Catalaanse club meldt dat de centrale verdediger opnieuw sukkelt met een probleem aan zijn rechterheup. Gisteren kreeg de Rode Duivel in de beker tegen Murcia eindelijk zijn eerste officiële speelminuten van trainer Valverde.

Een dag later lijkt de kans zeer groot dat hij naast de selectie zal vallen voor de competitiewedstrijd tegen Bilbao. Vermaelen kwam dit seizoen nog maar drie keer in actie. Gisteren dus en twee keer met de Rode Duivels. Hoe lang Vermaelen nu out zal zijn, is nog niet zeker.