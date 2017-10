Belofte maakt schuld: ploegmaat Hazard laat wel erg opvallend kapsel zetten

door Maarten Cattaert



Tiemoue Bagayoko besloot na zijn eerste doelpunt in de Premier League om zijn haar blauw te verven

Na het kampioenenjaar van AS Monaco in Frankrijk, zochten vele belangrijke spelers andere oorden op. Tiemoue Bagayoko ging in op de interesse van Chelsea. De 23-jarige Fransman scoorde tegen Crystal Palace zijn eerste goal.