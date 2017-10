Er is nieuws over de blessure van Kompany (en 't is eindelijk positief)

Kompany heeft al langer last van de kuit. Maar eerder kreeg hij al te horen dat het zeker niet problematisch is. Na controle in Barcelona door dokter Cugat werd hij nu volledig gerustgesteld. De blessure is quasi helemaal geheeld en hij mag volgende week deels de groepstraining hervatten.

De 31-jarige verdediger speelde zijn laatste match op 31 augustus, toen met de Rode Duivels tegen Gibraltar. De vraag is of Roberto Martinez hem gaat oproepen voor de oefeninterlands tegen Mexico en Japan.

Volg West Bromwich - Manchester City live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (28/10).