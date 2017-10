Deze Kortrijk-speler miste dit seizoen nog geen minuut, maar moet toch opletten

Wie naar alle waarschijnlijkheid in de basis zal staan, is Vladimir Kovacevic. De linksvoetige Servische centrale verdediger miste dit seizoen nog geen minuut. Alleen doelman Thomas Kaminski doet evengoed. De 24-jarige speler kwam in de winter van vorig seizoen over van het Servische Vojvodina Novi Sad, waar hij zijn jeugdopleiding genoot.

Vorig seizoen oogde hij af en toe nog onzeker, met als dieptepunt zijn knullige owngoal tegen Moeskroen op de slotspeeldag. Nu voelt de bonkige verdediger zich naar eigen zeggen kiplekker. De Serviër moet wel opletten dat hij niet te overmoedig wordt, want hij heeft al 4 gele kaarten achter zijn naam staan.

Bij een vijfde karton wacht hem een schorsing. Met de handrem op zal hij nooit spelen, dat ligt niet in zijn aard, ook al is de spoeling in de KVK-defensie erg dun. Kwestie voor Kovacevic dus om zich zaterdagavond niet te laten misleiden door de beweeglijke Genk-spitsen!

