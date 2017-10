Wat met Teodorczyk? "Je kan ook niet zeggen dat hij nog geen goeie bal gezien heeft"

Woensdag miste Teo nog twee enorme kansen. "Dat soort kansen liet hij vorig jaar nooit liggen. Dit zijn we niet van hem gewend. Hij zit duidelijk niet goed in zijn vel. Waarom? Geen idee, maar hij straalt totaal geen vertrouwen meer uit. Dat zie je aan alles: zijn bewegingen, zijn acties, de manier waarop hij afwerkt…", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Dat hij geen goeie ballen krijgt, is ook geen excuus. "Je kan moeilijk zeggen dat hij dit seizoen nog geen goede bal heeft gezien. Een spits in vorm voelt aan waar die bal gaat komen. Vorig seizoen stond hij altijd op de juiste plaats en werkte hij af aan bijna 100 procent. Dit seizoen wil het maar niet lukken en dat frustreert hem. Dat natrappen tegen Genk? Pure frustratie."

Voor Lubanski moet Teo wel blijven staan. "Als je hem nu uit de ploeg zet, maak je die twijfels alleen maar groter. Daar doe je meer kwaad dan goed mee."