Ibrahimovic werkt volop aan zijn terugkeer maar ziet zijn collega het fantastisch doen: "Hopelijk blijft hij scoren, dan is er minder druk voor mij"

In de achtste finales van de Europa League ging 'Ibracadabra' ten gronde. Een kruisbandblessure, zo luidde het zware verdict. Momenteel is de 36-jarige Zweedse aanvaller nog steeds aan het revalideren, al hoopt hij snel weer op het veld te staan.

"Ik werk hard en voel dat ik beter word. "Ik heb al een lange weg afgelegd van zes maanden. Nu ik dichterbij kom, wil ik het niet overhaasten. Misschien lukt het nog voor Nieuwjaar, misschien niet", vertelt hij aan MUTV.

Ik blijf mijn schema volgen, al wil ik wel doodgraag opnieuw het gras voelen en ruiken, de sfeer voelen en voor de supporters spelen. Dan zal ik weer de leeuw worden die ik ben. De supporters hebben al veel geduld gehad. Ik zie in hun ogen dat ze wachten op mijn eerste match. Dat geeft me nog extra motivatie."

De Zweed ziet zijn concurrent in de aanval Lukaku hoge ogen gooien. "Hij doet het fantastisch, maar dat is geen verrassing voor mij. Hij doet waar hij goed in is: scoren en zijn kracht gebruiken. Hij helpt het team met zijn doelpunten. Hopelijk blijft hij scoren, dan is er minder druk op mij om snel terug te keren", besluit Ibrahimovic.