Zoveel lof begin dit seizoen... "Het wordt tijd dat we ons terug concentreren"

Het Charleroi van begin dit seizoen is immers nergens meer te bespeuren. "Dit lijkt inderdaad niet op het Charleroi dat we kennen", aldus het ervaren sluitstuk. "Sinds enkele weken is er een gebrek aan concentratie", haalt hij aan. "We laten ons hoofd te makkelijk hangen. Het vertrouwen is er nog, maar we ontbreken efficiëntie."

En vanavond moet dat er wel zijn tegen een Gent dat toonde dat ze er terug staan. "We moeten onszelf in vraag stellen. Zes op 21... We moeten dringend terug punten pakken. We moeten terug met het vertrouwen spelen dat ons op die tweede plaats gebracht heeft."