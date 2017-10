Nuchtere Arjan Swinkels: "Gaan cruciale wedstrijd tegen Union niet anders aanpakken"

"Dat wordt gewoon een wedstrijd zoals alle andere. Akkoord, er staat wat meer op het spel, maar we moeten die wedstrijd daarom niet op een andere manier aanpakken", zei Arjan Swinkels in de catacomben van het Olympisch Stadion. "Het grote voordeel van deze thuisoverwinning is dat wij nu de druk weer bij OH Leuven kunnen leggen. Maar de kansen blijven 50-50."

Het voetbal van de Kielse Ratten was bij momenten om duimen en vingers af te likken. "Of dit onze beste wedstrijd was sinds ik hier speel? Nou, vorig jaar tegen Dessel (4-0 zege, red.) en dit seizoen thuis tegen Lierse (eveneens 4-0, red.) waren ook niet slecht. Maar vandaag viel echt wel alles in z'n plooi. Het plaatje klopte", klonk het bij de tevreden Nederlander.