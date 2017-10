Engels ziet weinig verschil tussen de Griekse en Belgische competitie:"Ze lijken wat op elkaar"

Na een wisselvallig en bij momenten zelfs teleurstellend begin in Griekenland, presteert de centrale verdediger momenteel al enkele weken op hoog niveau. "In het begin was het wat zoeken, maar nu voel ik me heel goed. Zeker nu mijn familie hier is. Het leven is hier zeer aangenaam en Olympiakos is een prachtig club", vertelt hij aan Griekse media.

De Griekse competitie vindt hij niet veel verschillen met de Jupiler Pro League. "Ze lijken wat op elkaar. Je hebt hier ook grote teams zoals PAOK, AEK en Panathinaikos. Het is wel verrassend dat Atromitos in de Super League bovenaan staat. Dat had niemand verwacht"