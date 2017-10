Verhulst zag probleem: "De voorbije weken vochten we voor elke meter, vandaag niet"

Verhulst kon zijn ontgoocheling niet verbergen. De tegengoals zaten hem serieus dwars. "Die eerste was al bijzonder zuur. Ik pak die bal goed, maar dan kunnen ze die rebound toch nog binnenkoppen. Maar die tweede, daar ben ik bijzonder ontgoocheld over."

"Op enkele seconden van het einde kunnen ze nog de 0-2 maken. Als je met 0-1 de rust ingaat, heb je misschien nog kans om het recht te zetten. Maar nee, we verliezen de bal en Musona mag zomaar alleen op mij afkomen. Dan moet er toch iemand vooraan een foutje maken en dan fluit de scheidsrechter af. Zo simpel was het."

Niet gevochten

Verhulst ging nog door. "Waar we de voorbije matchen voor elkaar vochten en zo punten pakten, vochten we vandaag voor geen meter. Deze groep moet strijden voor elkaar, maar vandaag was dat nergens te zien. Vanaf minuut één begonnen we te zwak. Dit mag nooit gebeuren", aldus Verhulst.