De Omerta van de Videoref: Delferière wil reageren, maar mag niet

Volgens Brecht Dejaegere had Delferière geen signaal gekregen van de Videoref, Tim Pots. Dat kan u hier lezen. Hoe de vork echt in de steel zit, zullen we wellicht nooit weten. Op de voorstelling van de Videoref werd immers al aangehaald dat scheidsrechters achteraf niet mogen reageren over fases waarin de Videoref gebruikt werd.

Delferière kon gisteren niet anders dan zich verontschuldigen bij de pers. "Ik ben ook voorstander van open communicatie, maar ik mag niets zeggen", aldus de scheidsrechter.