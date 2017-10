WOW: niet één, maar twéé scorende Belgen in de Bündesliga

door Bart Vandenbussche

door

Divock Origi én Thorgan Hazard laten de netten trillen

Foto: © photonews

Niet enkel in de Premier League zijn er Rode Duivels in vorm heden ten dage, dat is ook het geval in enkele andere competities in Europa. Kijk bijvoorbeeld maar even naar de Bundesliga.