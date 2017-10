Deze vijf Premier League-spelers, waaronder twee Belgen, kunnen voor meer dan 100 miljoen pond vertrekken

Ter verduidelijking: 100 miljoen Britse pond komt neer op zo'n 113 miljoen euro. Het blijft een gigantisch bedrag om te spenderen, maar in tijden als deze, waar de recordtransfersom 222 miljoen euro bedraagt, zijn dergelijke bedragen niet zo ongewoon meer.

Het hoeft niet te verbazen dat Manchester City-speler Kevin De Bruyne in de top 5 staat. "De Belgische international heeft zich gevestigd als een van de beste middenvelders in Europa. Op zijn 26e zit hij al op de piek van zijn carrière. Hij is goed op weg om nog meer assists dan vorig seizoen (18) te geven", klinkt het vol lof bij Talk Sports.

Ook Eden Hazard mocht niet ontbreken in het lijstje. "Wanneer zijn zelfvertrouwen op zijn hoogst is, is hij capabel om wedstrijden op zijn eentje te winnen. Het zou geen verrassing zijn als PSG of Real Madrid binnenkort polsen bij Chelsea om de Belg over te nemen."

De andere spelers in het lijstje zijn Dele Alli (Tottenham), Harry Kane (Tottenham) en Philippe Coutinho (Liverpool).