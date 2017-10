🎥 Op deze manier bekroonde Hazard zijn sterke wedstrijd

Hazard bekroonde zijn sterke match met een goal vlak na de koffie. Meteen ook zijn eerste doelpunt in de Premier League dit seizoen. Oog in oog met Begovic bleef hij ijzig kalm. Enkele minuten voor tijd werd de Belg onder luid applaus naar de kant gehaald. Batshuayi mocht tien minuten meedoen. Hij kwam in de plaats van Morata.

Door de overwinning nestelen de Blues zich op de vierde plek, op één punt van derdes Tottenham en negen punten van leider Manchester City, dat eerder met 2-3 won van West Bromwich Albion.

De rekening voor dit seizoen in de @premierleague​ is eindelijk geopend! 💪🇧🇪 @hazardeden10 pic.twitter.com/L4XAVgM4Cc — Play Sports (@playsports) 28 oktober 2017