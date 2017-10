Filip Joos is niet 'Mr. Popular' op Jan Breydel, de commentator denkt te weten waarom

De commentator denkt te weten waarom. "Dat komt door een column die ik schreef in De Morgen”, legt Joos uit aan dezelfde krant. ”Club Brugge had daags voordien scheidsrechter Boucaut zwaar aangepakt. Ongelukkig, want Boucaut zou de volgende wedstrijd van blauw-zwart tegen Standard fluiten. Daar ben ik hard tegenin gegaan.”

"Niet veel later na die column werden stickers met mijn kop erop in de wc-potten geplakt. Stel je voor... Door Extra Time heb ik nu eenmaal een kop, maar wat was ik toch graag een gezichtsloze commentator gebleven", aldus Joos.