Essevee kruipt uit het dal, Malinwa blijft erin: "We zijn verwend geweest" VS "Typisch voor hoe het nu gaat bij ons"

Francky Dury had geen enkele reden tot ontevredenheid na de wedstrijd: "We zijn ook zelden in de problemen gekomen en ik denk dat het dan ook een verdiende overwinning is. De gelijkmaker van Mechelen kwam uit het niets, wij hadden de meeste kansen."

"Het was niet makkelijk voetballen, want Malinwa stond laag. De 0 op 12 was moeilijk, zeker omdat we de voorbije jaren verwend zijn geweest bij Zulte Waregem. Maar ik vind het op zich wel leuk om met zo'n situaties eens geconfronteerd te worden, want daar kan je veel van leren ... Als je eruitgeraakt."

Bij Malinwa van hun kant zijn ze dan weer nog niet uit het dal: "We hebben ook niet te veel weggegeven, maar krijgen wel de doelpunten tegen. Dat is gewoon typisch voor hoe het momenteel bij ons loopt", kon Tom Caluwé de ontgoocheling nauwelijks verbijten.

Net als na de nederlaag tegen Sporting Lokeren wil de interim-coach echter niet meteen bij de pakken blijven zitten: "We moeten nu de rug rechten en blijven werken. De organisatie stond er en tactisch hebben de spelers uitgevoerd wat we hadden aangegeven."