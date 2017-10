Vanhaezebrouck zet Neerpede naar zijn hand: na de containers, nu dit

De blauwe 'containers' - Vanhaezebrouck hoort het woord niet graag - zijn er al. "Ik zal u anders eens meepakken naar de haven van Gent en u een container laten zien", lachte hij vrijdag. "Dit zijn slaapcabines die ook op Tomorrowland stonden."

Maar daar stopt het niet, want Vanhaezebrouck vindt het oefencomplex ook te open. Ondanks dat er onlangs een nieuwe bareel gezet werd, vindt hij dat zijn trainingen nog te veel door iedereen gezien worden. "Ik ken wel de meeste mensen hier, maar er lopen er ook rond die ik niet ken. Daarom gaan we dekzeilen aanbrengen rond het veld. Zodat we iets meer privacy hebben."