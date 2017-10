🎥 1899 Hoffenheim-trainer moet zich verantwoorden na deze bizarre actie

Uit woede gooide de 30-jarige trainer een flesje weg. Het leeggoed kwam terecht op het gezicht van een toeschouwer op de tribune. Die kon de actie van de Hoffenheim-trainer duidelijk niet smaken, gelet op zijn gezichtsuitdrukking. Nagelsmann bood meteen na de wedstrijd zijn excuses aan.

'Het was natuurlijk niet mijn bedoeling om die man te raken', zei Nagelsmann tegen Sky Sports. 'Ik wilde het flesje tegen de muur gooien. Het was een domme actie, die niet had mogen gebeuren en me niet meer zal gebeuren. Het spijt me.'

Bekijk hieronder de grappige fase. Opgelet, laden van de video kan even duren