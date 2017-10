"Verbaasde" De Roeck ambitieus naar Brugge: "Zomaar vrank en vrij gaan voetballen, daar hou ik niet van"

Na de winst tegen Moeskroen sprong STVV deze week over Charleroi. "Dat hebben we wel even gevierd. Met de staf en onze vrouwen hebben we wel een pint gepakt tot even na middernacht. Dat besef heb ik als coach nu meer. Als speler was dat allemaal vanzelfsprekend, nu probeer ik er iets meer van te genieten", klinkt het in HLN.

Nooit voor mogelijk gehoudenDeel deze quote: Toen vorig seizoen Roland Duchâtelet zei dat STVV voor play-off 1 ging spelen, geloofden zelfs zijn spelers hem niet. "Ik moet zelf ook bekennen dat ik dit nooit voor mogelijk heb gehouden, maar als ik terugkijk naar hoe de spelers elke week presteren, kan ik ook niet zeggen dat het me verbaast." "Aan de spelersgroep merk je niks. Zij gaan gewoon verder", aldus de man die tegen Club ook niet alle deuren gaat opengooien. "We zitten in een comfortabele situatie, maar nu zomaar vrank en vrij gaan voetballen, daar hou ik niet van. Laat ons die match maar gewoon zoals alle andere benaderen." Volg Club Brugge - Sint-Truiden live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (29/10).