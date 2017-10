🎥 Met deze twee pareltjes bezegelt Higuain het lot van AC Milan

door Maarten Cattaert



Juventus-aanvaller Gonzalo Higuain zorgt met twee goals voor de overwinning tegen AC Milan

ondanks de slechte positionering van de Milanezen blijft AC Milan-Juventus toch een fantastische affiche in de Serie A. De thuisploeg had het meeste balbezit en was zeker niet de mindere gelet op het aantal doelkansen, maar heeft geen goaltjesdief in eigen rangen.