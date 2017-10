Doelpuntenmaker Schuermans na belangrijke zege van OHL: "Het was hinken op twee gedachten"

"In de eerste helft leden we veel balverlies", vertelde Schuermans na afloop. "We wisten dat ze sterk waren op de counter. We hadden iets geduldiger moeten zijn, maar we hebben de drie punten. Natuurlijk hadden we ook liever met 5-0 gewonnen. Maar we blijven op gelijke hoogte van Beerschot Wilrijk, dus het zal volgende week moeten gebeuren."

Net als vorige week op het Kiel zakte OHL in na de voorsprong. "Ik denk dat we al veel hadden gegeven in de eerste helft. Toen ik die goal maakte, heb ik de bal zo snel mogelijk gepakt omdat we die tweede moesten maken. Maar we mochten ook niet verliezen, dus het was wat hinken op twee gedachten. Als je die tweede kan maken, graag, maar we moesten de drie punten pakken", aldus de verdediger.

Zure gezichten

Er was na afloop weinig blijdschap bij de OHL-spelers. "Ik had ook niet de blijdschap die je normaal hebt na een thuiszege en wanneer je de nul gehouden hebt. Ik had een gevoel van 'een goaltje te weinig', maar we moeten gewoon volgende week die match proberen te winnen", besluit Schuermans.