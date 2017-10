Deze twee namen vervolledigen de technische staf van KV Oostende

De twee vrijgekomen vacatures na het vertrek van Gino Caen en het doorschuiven van Custovic zijn nu ingevuld. Joost Desender komt als physical coach over van SV Roeselare uit 1B, beloftencoach Andy Vervenne is de tweede naam die de technische staf van KVO Oostende vervolledigt.

Die laatste zal nog beloftentrainer blijven en de ontwikkeling van de jonge spelers in Oostende verder begeleiden. Desender was voor Roeselare onder meer physical coach voor het toenmalige Germinal Beerschot (2008-2009) en later bij Club Brugge (2009-2015)