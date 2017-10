Depoitre over Anderlecht-interesse: "Ik denk niet dat ik te duur was"

Het is een hele Buffalo-samenkomst bij paars-wit. Enkel Depoitre ontbrak. "Ach ja, Hein zal ook slagen bij Anderlecht. Maar ik had dus nog geen zin om al terug te keren naar België. Ik wilde toch in het buitenland ergens nog een mooie tijd hebben. Olympiakos belde wel, maar op dat moment had ik al gekozen voor Huddersfield", legt hij uit in Het Nieuwsblad.

Zelf hoorde hij niets. “Ikzelf heb Van Holsbeeck alleszins nooit aan de lijn gehad. En met dat soort geruchten ben ik ook altijd voorzichtig. Geen rook zonder vuur, maar was het echt waar? Ik denk niet dat ik te duur was, ook niet wat mijn loon betreft."

Vrijwilliger

"Ik speel hier als vrijwilliger. (lacht) Ik herinner me nog hoe we met Eendracht Aalst ergens in derde klasse op een patattenveld moesten spelen. Op dat moment was het nooit mijn plan om international te worden, kampioen te worden, laat staan de ­Premier League te halen. Eerste klasse was het doel, hoe veraf dat ook leek. En dan zit je hier. Het kan snel gaan, in beide richtingen. Dat is wel gebleken.”