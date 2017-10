Lierse pakt nu ook de scalp van Westerlo en rukt op met knappe 6 op 6

Na twaalf speeldagen stonden Westerlo (12 punten, zesde) en Lierse (11 punten, zevende) erg dicht bij elkaar in de stand in 1B. Een overwinning was dus voor beide ploegen wenselijk, met hekkensluiter Tubeke (9 punten) in de nek briesend.

Westerlo begon scherp en snedig aan de partij, maar kwam na tien minuten wel op achterstand. Een voorzet van Lierse raakte niet weg en kwam via via in de voeten van Yagan terecht. Hij twijfelde niet: 0-1 en Lierke Plezierke op rozen.

Gelijkmaker afgekeurd, 6 op 6 voor Lierse

Even daarna leek Osaguona voor de gelijkmaker te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Het vervolg van de wedstrijd was er eentje van proberen bij de thuisploeg en stevig staan bij de bezoekers. Doelman Rakovsky kwam een paar keer goed tussen, rusten met 0-1.

Uiteindelijk kon Westerlo ook na de rust niet scorden, waardoor Lierse een knappe zes op zes pakt in de competitie. Het wipt over Westerlo in de stand en heeft weer wat extra ademruimte - zeker als Tubeke niet wint van Cercle Brugge op zondag.