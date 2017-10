Devroe geeft meer uitleg over 'zaak Berrier': "Dit soort praktijken moeten stoppen"

"Denk maar aan Dimata, Marusic en Jordan Lukaku. Hun vertrek kwam tot stand na faire onderhandelingen - alle partijen waren finaal tevreden. Maar klaarblijkelijk redeneert niet iedereen zo...", klinkt het bij Devroe in HLN.

Berrier is dan ook een zware ontgoocheling. De spelverdeler liet weten dat hij wou vertrekken of Oostende moest hem een nieuw dik contract geven. "En zeggen dat we zopas zijn contract verlengd hebben met twee seizoenen", zucht Devroe. "Die gesprekken waren op minder dan 48 uur afgerond. Als hij dan nu met dreigementen afkomt omdat hij al vier weken met een team uit Thailand bezig is... Kijk, wij wensen niet met onze rug tegen de muur gezet te worden. Dit soort praktijken moet stoppen."

Geen beloftes over gratis transfer

"Er moet op een correcte wijze gepraat worden tussen clubs, ook al zijn wij in buitenlandse ogen maar een klein team uit een klein land", aldus Devroe. "Voor sommige spelers hebben wij nooit een toereikend bod ontvangen. Anderen meenden dan weer dat wij hen beloofd hadden dat ze gratis mochten vertrekken. Dat was hoegenaamd niet het geval. En dan die 'truken van de foor'... Dat kan toch niet?"

