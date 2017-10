Trotse Marc Brys na forfaitzege tegen Roeselare: "Maar de belangrijkste wedstrijd is die van volgende week"

Of dit het beste Beerschot was dat hij dit seizoen had gezien? Dat was een moeilijke vraag van persmoderator Danny Geerts, die Marc Brys dan ook eerder ontwijkend beantwoordde. "We hebben dit seizoen nog sterke momenten gekend. Maar deze zege getuigt van een enorme tactische flexibiliteit. En dat maakt me heel trots", aldus Brys.

"Tien minuten voor de start van de wedstrijd hebben we onze tactiek immers nog aangepast. En dat leverde ons die twee snelle goals op. Het is echt héél prettig om met deze groep te mogen werken. Fantastisch ook hoe ze bleven doorduwen na die 2-0", klonk het bij Brys.

"Door deze zege leggen we de druk weer bij OH Leuven, dat is het voordeel van als eerste aan de speeldag te mogen beginnen. Kortom: het was een geslaagde avond met een héél goed resultaat. Maar de belangrijkste wedstrijd is die van volgende week", besloot de Kielse oefenmeester.