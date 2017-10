Sels en Tirpan verschillen van mening na #EUPAND: "Verdiende overwinning" vs "Als je ziet dat ze allemaal willen dat match ten einde is ..."

"We hadden het de eerste helft wat moeilijk, maar toch is dit een verdiende overwinning", aldus Matz Sels na de 2-3 in Eupen.

"We hadden wat geluk dat die bal op de paal van hen niet binnen ging. Jammer dat we de nul toch niet konden houden, maar het was vooral belangrijk dat we wonnen. We hadden het een beetje moeilijk, maar we gaan met de drie punten naar huis."

Bibbergeld

Mickaël Tirpan dacht er toch wat anders over: "We hebben een mooie ploeg en op deze prestatie kunnen we verder bouwen. We hebben pech gehad met de twee owngoals. Ach, we hadden misschien wat meer verdiend, maar het is nu zo."

"Als je ziet dat ze bij Anderlecht allemaal willen dat de match zo snel mogelijk wordt afgefloten? Dan besef je dat je als ploeg goed bezig bent. We hebben ze toch wat schrik kunnen aanjagen."