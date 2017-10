Mile Svilar komt met knappe reflexen én clean sheet, fans in katzwijm: "Hij moet blijven", "11 op 10" en een vergelijking met ... Preud'homme

David De Gea gaf het ook al aan: "Zo'n jonge gasten moeten fouten maken om er beter van te worden en dan kan je pas echt groeien." En het lijkt een tip die Mile Svilar meteen met zich heeft meegenomen om te groeien als doelman.

In eigen huis tegen Feirense mocht hij van coach Rui Vitoria opnieuw onder de lat plaatsnemen en hij zou het vertrouwen niet beschamen. Zo hield hij met enkele sterke reddingen Etebo en Tiago Silva van een doelpunt.

Dankzij de clean sheet won het team uit Lissabon, want Jonas had de thuisploeg snel op voorsprong gebracht. De fans hebben hem ondertussen helemaal in hun hart gesloten. Zo was er luid applaus vanuit het sfeervak toen hij in doel plaatsnam. Het doel waar hij tegen United in de fout ging, een duidelijk statement van de fans dat ze nog steeds achter hem staan.

Ook na de match regende het complimentjes, ook op de sociale media. "Ruben Dias een 8, Mile Svilar een 10 en al de rest was niets waard bij ons", klonk het onder meer. Of ook: "Ik hoop dat hij er volgend jaar nog is, want ik wil hem echt aan het werk zien."

Benfica:

Rúben Dias e Svilar- 8 em 10

Restantes- 0 em 0 — Samuel (@samueldiasneves) 28 oktober 2017

Espero que na época que vem o Svilar ainda esteja no benfica, quero ver aquilo ao vivo 🤤 — spooky matilda 🎃 (@itsmatildaaa) 28 oktober 2017

Svilar is quick — Zid (@ZidGeezer) 28 oktober 2017

O Svilar só com a grandiosa exibição ante o Feirense já merece um 11, não é um 10 ahahah — Leão Eterno 🍀🦁💚 (@BMPDB_1906) 27 oktober 2017

O svilar tem mto bons reflexos mm — A Guedes (@QUEROOPENTA) 27 oktober 2017