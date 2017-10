Club uit linkerrijtje wil verdere zaakjes doen met Standardhuurling, maar niet met Club Brugge: "Niet haalbaar"

"Ik moet Standard, Club Brugge en co. bedanken", gaf coach Mircea Rednic een paar weken geleden nog eens aan. "Zij sturen al die goeie spelers hierheen." En die doen het allemaal op zich wel goed.

Jonathan Bolingi van Standard begon met een knal aan het seizoen, Omar Govea (Porto) is wekelijks een sterkhouder en Dorin Rotariu (Club Brugge) loopt er ook nog rond - al heeft hij het iets moeilijker voorlopig om zich door te zetten.

Rest de vraag: met wie gaan Les Hurlus door in de toekomst? Govea en Bolingi lijken meer dan huurlingen te kunnen worden: "Over Bolingi zijn we aan het praten en al ver in het dossier", aldus sportief manager Paul Allaerts.

"En de optie van Govea is wat duurder, maar hij is een speler waar we mogelijk winst op kunnen maken met de doorverkoop. Dat is een interessant profiel. Rotariu? Neen, die is niet haalbaar", besloot Allaerts in L'Avenir.